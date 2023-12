Trento-Cisterna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Itas Trentino-Cisterna Volley, partita valevole per la dodicesima giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, campioni d’inverno, scendono sul campo di casa per conquistare l’undicesima vittoria ed iniziare così nel migliore dei modi il girone di ritorno. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Guillermo Falasca, reduce dalla splendida vittoria contro Monza e a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 30 dicembre alla ilT Quotidiano Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Trento-Cisterna della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Trento-Cisterna della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.