Trentino Volley, il nuovo presidente è Bruno Da Re

by Antonio Sepe

Itas Trentino - Foto LegaVolley

Attraverso una nota, la Trentino Volley ha comunicato che Bruno Da Re è il nuovo presidente della società. L’assemblea dei soci si è infatti riunita, una volta appreso il desiderio di addio da parte di Diego Mosna, per nominare il suo successore. “Il gruppo si è adoperato per costruire un progetto che garantisca alla società, nell’immediato e per il futuro, continuità nell’impresa di successo che la contraddistingue. Al termine dell’assemblea dei soci è stata perfezionata l’evoluzione societaria di Trentino Volley srl; parte delle quote societarie in capo a Diatec Holding spa di Diego Mosna è stata acquisita e ripartita tra i Soci FM srl, F.lli Poli spa, Rioca srl, Dalmec spa, Mediocredito Trentino Alto Adige spa e Marco Previdi” si legge.