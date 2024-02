Taranto-Civitanova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Gioiella Prisma Taranto-Cucine Lube Civitanova, partita valevole per la settima giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La formazione pugliese di Ljubomir Travica, penultima in classifica, vuole sfruttare il campo di casa per strappare punti importanti in chiave salvezza. Serve però una grande prestazione per mettere in difficoltà i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, quarti in classifica e reduci dal netto successo contro Modena. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 11 febbraio al PalaMazzola di Taranto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Taranto-Civitanova del campionato di Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Taranto-Civitanova della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.