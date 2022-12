Tabellone semifinali Mondiale per club maschile 2022 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone delle semifinali del Mondiale per Club maschile 2022 di volley: ecco, di seguito, gli accoppiamenti delle sfide del penultimo atto. L’Italia si è presentata al via della massima competizione globale riservata ai club con due formazioni: la Trentino Itas di Angelo Lorenzetti e la Sir Safety Susa Perugia di Andrea Anastasi. Ora le quattro squadre ancora in gioco si sfidano nelle semifinali incrociate, che definiranno le finali per il terzo e per il primo posto. Le semifinali si svolgeranno nella serata e notte italiana tra sabato 10 e domenica 11 dicembre sul campo del Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Di seguito il tabellone delle semifinali del Mondiale per club 2022 di volley maschile e tutti gli accoppiamenti.

CALENDARIO COMPLETO CON PERUGIA E TRENTO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

Tabellone semifinali Mondiale per club maschile 2022

1A vs 2B

1B vs 2A