Tabellone quarti di finale Champions League maschile 2023 volley: gli accoppiamenti

Il tabellone dei quarti di finale della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile: ecco tutti gli accoppiamenti delle partite. Cambia la formula (con un turno di Playoff e niente sorteggio), ma non cambia lo spettacolo. Le squadre rimaste si sfidano con il format delle gare di andata e di ritorno per proseguire l’avventura nella massima competizione continentale per club. L’Italia proverà ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista, con l’obiettivo di passare il turno con tutte e tre le formazioni: Perugia, Trento e Civitanova. Chi accederà alle semifinali? Di seguito, il tabellone con gli accoppiamenti dei quarti di finale della Champions League femminile 2023 di volley maschile.

Tabellone quarti Champions League maschile 2023

Vincente Playoff Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)/Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle (POL) vs Trentino Itas (ITA)

Vincente Playoff Ziraat Bank Ankara (TUR)/Berlin Recycling Volleys (GER) vs Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)

Halkbank Ankara (TUR) vs Cucine Lube Civitanova (ITA)

Vincente Playoff Tours VB (FRA)/VfB Friedrichshafen (GER) vs Jastrzebski Wegiel (POL)