Superlega volley 2023/2024: Trento sorretta da Michieletto e Lavia batte Perugia per 3-1

Terminata la sfida tra Trento e Perugia, valida per la decima giornata di Superlega di volley maschile 2023/2024. A vincere è stata la squadra di casa per 3-1 con il punteggio di 25-21, 25-23, 23-25, 25-23.

Con un grandissimo finale, la squadra di Fabio Soli si è aggiudicata il parziale d’apertura di questo match per 25-21. Da sottolineare le prestazioni di Michieletto e Lavia, protagonisti della rimonta dei padroni di casa nel set, il primo con un gran turno al servizio, il secondo con i due punti finali che hanno regalato il vantaggio. Ancora una volta Michieletto e Lavia sentenziano il parziale a favore della Itas, che ora vola sul 2-0. Da segnalare anche la prova finora compiuta da Rychylicki, autore di ben 11 punti in questo match che gli valgono al momento la palma di miglior marcatore dell’incontro.

Una stoica Perugia riesce a portare il match al quarto set, vincendo meritatamente il parziale numero tre dell’incontro. Ottimo rendimento per Wassim Ben Tara, salito a quota 12 punti in questo match e protagonista nel terzo set per la Sir. Vittoria fondamentale per il cammino dell’Itas in campionato. La squadra di Fabio Soli si è aggiudicata la super sfida con Perugia, prendendosi la rivincita sulla Sir dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana. Trento vince con il punteggio di tre set a uno (25-21, 25-23, 23-25, 25-23), ottenendo tre punti d’oro per la classifica.