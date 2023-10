Superlega volley 2023/2024, Perugia si impone in tre set sulla Vero Volley Monza e va a punteggio pieno

La Sir Susa Vim Perugia continua a vele spiegate il suo ottimo avvio di campionato e si porta a quota 6 punti in classifica dopo aver trionfato 0-3 (23-25, 30-32, 22-25) a Monza contro la Vero Volley. Un match molto lottato, come si evince dal punteggio, ma in cui la squadra ospite si è semplicemente dimostrata più compatta e determinata nei momenti importanti. Fondamentale il secondo set, in cui la formazione allenata da Massimo Eccheli aveva condotto per buona parte della parziale prima della rimonta degli uomini di Lorenzetti. Anche un set point sprecato prima del 30-32. Alla squadra di casa non bastano i 15 punti di Szwarc, miglior marcatore di giornata. 14 per Semeniuk tra le file ospiti.