Superlega volley 2022/2023, Monza espugna Cisterna 3-1 e sale al settimo posto

Grandissima prestazione di Monza nella 19esima giornata della Superlega volley 2022/2023: dopo una partenza a rilento, i brianzoli si riprendono ed espugnano Cisterna per 3-1, grazie ai parziali di 20-25, 25-23, 25-23, 25-22. Buona gara anche quella giocata dai padroni di casa, ma alla fine la potenza del team lombardo ha fatto la differenza nei momenti chiave, vincendo in volata tutti gli ultimi tre set e portando a casa tre punti molto importanti. Monza, infatti, si mette settima in piena zona play-off a quota 27, mentre Cisterna resta nona con 23, a -3 dal gruppo di chi si giocherà lo scudetto.