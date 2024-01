Superlega 2023/2024 volley: Perugia travolge Modena e mette pressione alla capolista Trento

La Sir Susa Vim Perugia espugna il PalaSport G. Panini di Modena e centra il dodicesimo successo stagionale. A senso unico la partita valevole per la quarta giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile, in cui la Valsa Group Modena si è arresa con un sonoro 0-3 (18-25, 17-25, 18-25). Nonostante i canarini di Francesco Petrella avessero rialzato la testa dopo un periodo difficile vincendo al tie-break a Monza, non è arrivata un’altra vittoria, anzi neppure un set contro i più forti Block Devils, trascinati da Plotnytskyi e Ben Tara. La squadra di Angelo Lorenzetti ha infatti dominato e consolidato il secondo posto in classifica, raggiungendo temporaneamente a quota 37 la capolista Trento, che ha però una partita in meno.

CRONACA – Avvio di match equilibrato, in cui le squadre avanzano punto a punto senza riuscire ad allungare. Non appena Perugia prende però un piccolo vantaggio, la squadra di casa si disunisce e precipita rapidamente nel punteggio. Sugli scudi Plotnytskyi e Ben Tara, che nel giro di poco portano i Block Devils sul +9, ammazzando di fatto il set. Modena prova a reagire nel finale, anche per approcciare al meglio il set seguente, ma ormai la frazione è compromessa e gli ospiti se l’aggiudicano con un netto 25-18.

La reazione dei canarini effettivamente arriva, ma si spegne rapidamente. Dal 4-6, infatti, Perugia sale in cattedra e inanella un parziale di 10-2, che non solo la riporta in vantaggio ma le consente di giocare più sciolta. Modena prova a stringere i denti ed a limitare il numero degli errori quantomeno per evitare di rendere troppo pesante il passivo. Il gap tra le due squadre è però significativo e la squadra di Lorenzetti non deve far altro che amministrare il proprio vantaggio per imporsi con un comodo 25-17.

A senso unico pure il terzo set, in cui Perugia ottiene un vantaggio importante sin dalle battute iniziali e non permette agli avversari di accorciare le distanze. Verso la fine, consapevole dell’imminente sconfitta, Modena tenta il tutto per tutto e recupera da -6 a -3. Poco male però per i Block Devils, sul pezzo e bravi a non correre rischi finali fino al 25-18.