Superlega 2022/23: vittoria casalinga per Monza, Taranto battuta in quattro set

Termina 3-1 (25-23 22-25 27-25 30-28) il match tra Vero Volley Monza e Gioiella Prisma Taranto, incontro valevole per la terza giornata di ritorno di Superlega 2022/23. Un’ottima vittoria per Monza, che permette ai lombardi di salire al sesto posto in classifica con 21 punti.

Nel primo set c’è grande equilibrio in campo, con diversi botta e risposta tra le due compagini. Per Monza da segnalare un ispirato Davyskiba, a cui risponde Stefani di Taranto con diverse giocate offensive interessanti. L’equilibrio caratterizza così quasi tutto il set, che si risolve infatti in favore di Monza sul 25-23. Nel secondo set Monza inizia forte, giocando a grande ritmi offensivi in attacco. Per merito soprattutto degli attacchi di Davyskiba, infatti, i lombardi guidano in avvio quasi sempre nel punteggio. Taranto tuttavia non si arrende e punto dopo punto completa la rimonta, con degli ispirati Loeppku e Antonov. Nel finale di set così gli ospiti, con i punti di Stefani e Alletti, chiudono il set sul 22-25.

Nel terzo set non cambia il copione già visto nei parziali precedenti, caratterizzati da estremo equilibrio. Monza prova più volte a staccare Taranto, soprattutto con le giocate offensive di Maar e Davyskiba, seppur i pugliesi sono sempre bravi a rispondere colpo su colpo. Tra i più precisi per Taranto c’è Stefani, così come anche Larizza con diversi muri realizzati. Il set così si decide ai vantaggi e viene portato a casa da Monza, con il punteggio di 27-25.

Nel quarto set Taranto parte con grande voglia e decisione nel recuperare il set preso in precedenza sul filo di lana. I pugliesi così guidano fin dall’inizio il set, con Stefani in attacco e Antonov in battuta a guidare la rimonta ospite. Monza prova a rimontare, con i punti di Davyskiba, senza però riuscire quasi mai ad impensierire più di tanto gli avversari. Nel finale però succede l’impensabile e Monza riesce a rientrare nel set, con un parziale di 4-0 e agganciando Taranto sul 22-22. Il finale di set così è davvero intenso e a spuntarla sono i padroni di casa, 30-28, con Maar autore dei due punti decisivi.