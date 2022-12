Superlega 2022/23: successo esterno per Civitanova, Milano battuta in quattro set

Termina 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 21-25) il match tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova, partita valida per la decima giornata di Superlega 2022/23. Un’ottima vittoria per Civitanova che permette agli ospiti di salire al quarto posto in classifica con 17 punti.

Nel primo set c’è molto equilibrio in avvio, con continui botta e risposta tra le due squadre in campo. Civitanova prova più volte, con i punti di Zaytsev e Nikolov, ma Milano riesce a rimanere a contatto per buona parte del set. Ishikawa infatti è tra i trascinatori in fase offensiva dei lombardi, che raggiungono la parità sul 17-17. Da questo momento in poi però arrivano qualche errore di troppo in battuta per Milano, Civitanova così ne approfitta e chiude il set sul 21-25.

Nel secondo set continua l’equilibrio in campo, con diversi scambi prolungati e una pallavolo espressa da entrambe le compagini di alto livello. In questo parziale, però, è Milano a comandare, grazie al solito di Ishikawa e un ottimo Ebadipour in attacco. I lombardi così sono bravi a mantenere il proprio vantaggio per tutto il set, chiudendo sul 25-22 e pareggiando i conti.

Nel terzo set prosegue l’equilibrio in campo, con diversi botta e risposta tra le due squadre procedendo punto a punto. Sul 12-12 però Civitanova realizza un break, grazie ai punti di Bottolo e ai salvataggi miracolosi di Balaso. Da questo momento in poi calano drasticamente gli errori di Civitanova, brava a gestire il vantaggio accumulato. Per Milano dunque non c’è nulla da fare, nonostante il tentativo di rimonta finale, e il set si chiude sul 22-25.

Nel quarto set Civitanova parte molto forte, imponendo a Milano ritmi e intensità di gioco elevatissimi. Stavolta infatti non c’è l’equilibrio in campo, che ha caratterizzato gli scorsi parziali, con gli ospiti fin dall’inizio avanti di diversi punti. Tra i più ispirati tra le fila di Civitanova c’è Garcia, autore di diversi ace e attacchi precisi in campo. Anche il terzo set così viene vinto da Civitanova, con il punteggio di 21-25.