Superlega 2022/23: successo casalingo per Verona, vince anche Siena

Il pomeriggio odierno della quinta giornata di ritorno di Volley Superlega 2022/23 ha visto la disputa di due match, a Verona e Siena. In primo luogo la WithU Verona ha battuto in tre set l’Allianz Milano. Match sempre in controllo con i veneti, che si sono imposti per 25-23, 27-25 e 25-21

Successivamente la partita tra Emma Villas Aubay Siena e Top Volley Cisterna è terminata in quattro set. I toscani si sono imposti con il punteggio di 22-25, 25-19, 25-22 e 25-18.