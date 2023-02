Superlega 2022/23: successo casalingo per Piacenza, Verona vince in rimonta

Il pomeriggio odierno dell’ottava giornata di ritorno di Volley Superlega maschile ha visto la disputa di due match, a Padova e Piacenza. In primo luogo la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha battuto l’Allianz Milano in quattro set, 27-25 25-18 18-25 25-19. Successivamente è terminata in cinque set la partita tra Pallavolo Padova e la WithU Verona, con il punteggio di 21-25, 22-25, 25-20, 29-27, 17-19. Vittoria importante quindi per Verona, con una grandissima rimonta da due set a zero.