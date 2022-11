Superlega 2022/23: Perugia vince ancora, Trento sconfitto in casa in quattro set

Termina 3-1 (22-25, 25-19, 27-25, 25-13)il match tra Sir Safety Susa Perugia e Itas Trentino, incontro valevole per l’ottava giornata di Superlega 2022/23. Un’ottima vittoria per Perugia, che permette agli umbri di mantenere il primo posto in classifica con 24 punti.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

La partita inizia con ritmi molto alti ed intensi, in un’atmosfera davvero caldissima nel palazzetto umbro. I padroni di casa si lasciano così trascinare dai propri tifosi e guidano per buona parte del tempo il primo set. Gli ospiti però sono bravi a recuperare, con i punti di Lavia e Micheletto, portando a casa il parziale sul 22-25. Nel secondo set Perugia reagisce, con un efficace Leon in fase offensiva. Trento prova a rimanere a contatto, ma fatica a mantenere l’intensità dei padroni di casa. Il set così si conclude sul 25-19 e il match va in parità.

Il terzo parziale è quello che indirizza definitivamente il match, caratterizzato da un estremo equilibrio e da una grande lotta in campo. Fino alla fine infatti il set è in perfetta parità, ma sul 25-25 Giannelli diventa decisivo. L’azzurro infatti gestisce bene l’impostazione del gioco dei suoi e con un servizio potente facilità la chiusura del set, 27-25. Nell’ultimo parziale così Trento accusa il colpo del set perso in precedenza e Perugia chiude la partita, dominando e vincendo 25-13.