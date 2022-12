Superlega 2022/23: dominio Trento contro Verona, successo anche per Modena in trasferta

Il pomeriggio odierno della tredicesima giornata di Superlega maschile ha visto la disputa di sei match, tra questi ci sono stati quelli di Piacenza, Milano, Taranto e Trento.

In primo luogo 22-25 19-25 17-25 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena, con gli ospiti che salgono così a quota 26 punti in classifica. Successivamente vittoria per la Itas Trentino contro la WithU Verona, 25-13 25-13, 25-16. Successo importante per i padroni di casa, dunque, che salgono a quota 25 punti in classifica.

Successo poi in trasferta della Vero Volley Monza contro l’Allianz Milano, con il punteggio di 18-25 22-25 25-22 22-25, che sale così a quota 15 punti in classifica. 25-13 25-19 24-26 23-25 13-15 infine tra Gioiella Prisma Taranto e Top Volley Cisterna, che permette agli ospiti di salire a 20 punti in graduatoria.