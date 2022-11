Superlega 2022/23: dominio e successo casalingo per Perugia, Modena battuta in tre set

Termina 3-0 (25-17, 25-16, 25-20)il match tra Sir Safety Susa Perugia e Valsa Group Modena, recupero della quinta giornata di Superlega 2022/23. Un’ottima vittoria per Perugia, che permette ai padroni di casa di mantenere il primo posto in classifica.

Nel primo set Perugia domani e gestisce a suo piacimento il parziale, senza mai andare sotto e soffrire la fase offensiva avversaria. Fin dall’inizio infatti Perugia acquisisce un ottimo vantaggio, grazie all’efficacia in attacco di Leon e all’ottima gestione del gioco di Giannelli. Modena prova tuttavia a non far scappare i padroni di casa, con gli attacchi di Ngapeth e Rinaldi. La superiorità casalinga tuttavia è troppo ampia e il primo set si chiude sul 25-17.

Nel secondo set Perugia continua a macinare punti senza sosta, sempre con un ottimo Giannelli e un ispirato Herrera in attacco. Modena tuttavia riesce a rimanere a contatto con gli avversari fino al 9-8, con gli attacchi di Ngapeth. Da questo momento in poi però cresce il ritmo di Perugia in avanti, che di conseguenza mette in difficoltà la ricezione modenese. Anche questo secondo set, dunque, si chiude in favore di Perugia, con il punteggio di 25-16.

Nel terzo set Perugia parte ancora una volta forte, con diversi punti di Leon e qualche errore di troppo in battuta tra i giocatori di Modena. Quest’ultimi tuttavia provano a non arrendersi e, grazie soprattutto a diversi ace, realizzano una buona rimonta, portandosi in parità sul 18-18. Nel finale però Perugia ricomincia a martellare in avanti, con Leon e diversi muri vincenti, chiudendo il parziale sul 25-20.