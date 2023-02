Superlega 2022/2023 volley: Civitanova batte Cisterna 3-1, ok Milano

Nella partita valevole per la settima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, la Cucine Lube Civitanova sconfigge la Top Volley Cisterna con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-18, 25-23, 27-25). Dopo un primo set non eccellente, i cucinieri di Gianlorenzo Blengini si riscattano e approfittano del campo di casa per conquistare la decima vittoria in campionato e difendere la quarta posizione. Buona prestazione comunque, complessivamente, da parte della formazione di Fabio Soli, che si conferma una cliente scomoda per le big e lascia l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche con la consapevolezza di aver dato del filo da torcere anche ad un’avversaria forte come Civitanova. Il miglior realizzatore del match è Petar Dirlic con 20 punti. In doppia cifra anche Sedlacek, Nikolov e Yant.

Nella sfida di giornata andata in scena alle ore 17, invece, Milano batte Padova con il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-19). Tutto facile per i meneghini, che ad eccezione del secondo set perso non corrono grossi rischi e ottengono la vittoria avendo in controllo i restanti tre parziali. I ragazzi di Andrea Piazza salgono a quota 26 punti grazie al nono successo stagionale. Nulla da fare per la formazione veneta di Jacopo Cuttini, che perde una ghiotta occasione per conquistare punti importanti in chiave salvezza.

CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO