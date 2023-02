Superlega 2022/2023, Perugia si sbarazza anche di Cisterna. La capolista resta imbattuta

La Sir Safety Susa Perugia si sbarazza della Top Volley Cisterna in tre set mediante il netto punteggio di 3-0 (25-23, 25-18, 25-22), nel match valevole per la nona giornata di ritorno del campionato di Superlega 2022/2023 di volley. In virtù di questo successo i Block Devils consolidano il loro primato in classifica salendo a 59 punti, mentre i laziali restano noni a quota 23.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

CALENDARIO 20^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024, VOLLEY: COME FUNZIONANO

Dopo una prima fase di studio ed equilibrio, la capolista del campionato tenta un primo allungo, che viene però rintuzzato dagli avversari. I laziali, dal loro canto, si rendono protagonisti di un buon avvio di partita restando sempre in scia ai padroni di casa e, in un’occasione, compiendo anche il sorpasso. Nel momento decisivo del primo set, però, i ragazzi guidati da Andrea Anastasi piazzano l’allungo che consente loro di ritagliarsi due set-point: alla seconda occasione Perugia chiude sul punteggio di 25-23.

Nel secondo parziale i Block Devils provano immediatamente a prendere il largo, guadagnando circa cinque punti di vantaggio. Cisterna, dal suo canto, prova a reagire per non perdere troppo terreno ma fa molta fatica a rimanere incollata ai rivali. Con il passare dei minuti lo strapotere della compagine umbra diventa sempre più evidente, tanto da portarsi quasi dieci punti davanti. Questa volta i set-point a disposizione della Sir Safety Susa sono addirittura sette, infatti, non ha alcun problema a portarsi sul 2-0 nel match con un secco 25-18.

Cisterna, messa con le spalle al muro, riesce a tirare fuori il meglio dai propri giocatori ed in particolar modo da uno strepitoso Gutierrez. La formazione ospite accumula un vantaggio massimo di cinque punti, ma Perugia non crolla e tiene aperto il parziale, infatti, nel momento più delicato si riporta ad una sola lunghezza dagli avversari fino a completare il sorpasso. Perugia, dunque, al primo dei due match-point, porta a casa la vittoria per 3-0.