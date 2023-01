Superlega 2022/2023: Perugia inarrestabile, Padova sconfitto in tre set. Bene anche Milano

Nessuno può fermare la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils vincono in tre set la sfida casalinga contro la Pallavolo Padova valida per la quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, conquistando così la 27esima vittoria consecutiva tra competizioni internazionali e nazionali. I ragazzi di Anastasi continuano a dominare la classifica a quota 45 punti. Nel primo set gli ospiti sono avanti dal 3-4 al 17-17, e dal 20-20 Perugia riesce ad imporsi chiudendo sul 25-22. Dopo un inizio di secondo set equilibrato, i Block Devils rimangono sempre avanti dal 13-12 fino al 25-21, e nel terzo parziale non c’è stata storia con i padroni di casa sempre in vantaggio dal 3-2 al 25-21.

Vittoria in quattro set, invece, per Milano sul campo di casa contro Modena. Ospiti in vantaggio per tutto il primo set fino al 23-23, dove hanno rischiato riuscendo però ad avere la meglio sul 23-25. Reazione dei padroni di casa nel secondo set dove rimangono in vantaggio fino al 18-18 e, dopo un momento di equilibrio, si impongono ai vantaggi sul 30-28, mentre dal 10-10 del terzo parziale non rischiano niente difendendo il vantaggio e chiudendo sul 25-18. Meglio Modena fino al 14-14 del quarto set, ma ancora una volta Milano ha la meglio con una bella seconda parte di parziale chiusa sul 25-21.