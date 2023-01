Superlega 2022/2023: ko casalingo per Civitanova, Monza vince in quattro set

Terza vittoria consecutiva per la Vero Volley Monza. I brianzoli di Massimo Eccheli hanno sconfitto in quattro set la Cucine Lube Civitanova (25-22, 33-35, 20-25, 14-25)nella quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile, conquistando tre punti importanti che li proiettano in sesta posizione a quota 21. Per i cucinieri si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

LA PARTITA – Subito break Lube all’inizio del primo set, ma Monza pareggia sul 2-2 e regna l’equilibrio fino al 6-6. Questa volta sono gli ospiti ad allungare prima sul 6-8 e poi sul 7-12, ma Civitanova risponde e riporta il parziale in parità sul 14-14 dando vita ad un altro momento di equilibrio fino al 20-20. A decidere il set sono stati tre punti consecutivi dei padroni di casa dal 22-22 al 25-22. Grande battaglia nel secondo set. La Vero Volley è avanti sull’1-3 ma la Lube pareggia sul 3-3, equilibrio fino al 7-7 e di nuovo Monza avanti sul 7-10. Nuova parità sull’11-11, break degli ospiti sul 17-19 e splendida parte finale di parziale, con un botta e risposta tra le due squadre dal 19-19 al 33-35 finale. Altra storia il terzo set, con Monza sempre avanti dal 3-3 e in perfetto controllo del parziale, chiuso senza problemi sul 20-25, e dal 10-10 del quarto set è dominio degli ospiti che chiudono i conti con otto punti consecutivi sul 14-25.