Superlega 2022/2023, che rimonta di Trento: Milano crolla al tiebreak

La cronaca del match tra Allianz Milano e Itas Trentino, posticipo della nona giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile. All’Allianz Cloud grande rimonta in trasferta per gli uomini di coach Lorenzetti, che si impongono con i parziali di 25-22, 26-24, 23-25, 24-26, 8-15 al termine di una serata a tratti davvero spettacolare. Per Milano tanto rammarico, viste le tre match ball consecutive non sfruttate nel finale del quarto set quando davvero sembrava fatta per i padroni di casa dopo un match giocato a livello altissimo nei primi due parziali. Per Milano comunque arriva un punticino utile per la lotta per il posto nei playoff.

La cronaca – L’inizio di partita è tutto a favore di Trento, che parte forte e conduce 9-5 in avvio di primo set. Gli uomini di Lorenzetti sembrano in pieno controllo sul 15-10, poi improvvisamente Milano sale di colpi grazie a Patry e Ishikawa e gli ospiti sbagliano davvero troppo. In pochi minuti così la situazione si ribalta e i padroni di casa chiudono il parziale sul 25-22. Il secondo set segue un copione piuttosto simile, perchè Trento conduce per buona parte del parziale salvo poi scendere di colpi nella fase decisiva. Stavolta però gli uomini di Lorenzetti annullano tre set ball grazie a Podrascanin e Michieletto, salvo poi cede alla quarta occasione sul 26-24 con Loser che “brucia” Sbertoli sotto rete.

Trento non ci sta e riprende a macinare la propria pallavolo anche nel terzo set, quando sotto 2-0 l’Itas riesce a mantenere viva la partita senza farsi rimontare nel finale. Milano ci prova, annullando a sua volta due set ball prima di cedere sul 25-23 dopo un’invasione fischiata su un errore di Kazyiski che aveva già fatto urlare di gioia l’Allianz Cloud. Il quarto set procede nel segno dell’equilibrio per oltre metà parziale, poi un paio di errori di Trento portano Milano sul 21-17. Sembra il break decisivo, tanto che i padroni di casa arrivano sul 24-21 a giocarsi tre match ball. Al servizio però va Michieletto, che mette in difficoltà la ricezione avversaria con la difesa e il cuore di Trento che fa il resto. Il muro di Lavia vale il 24-24, poi Kazyiski firma il 24-26 che porta il match al tiebreak come curiosamente già avvenuto per le tre partite andate in campo oggi alle 18:00. Il tiebreak si trasforma ben presto in un monologo di Trento, con Milano che inevitabilmente accusa il contraccolpo a livello psicologico. Decisivo il turno al servizio di Kazyiski, che manda in crisi la ricezione dell’Allianz portando i suoi fino al 14-7. Ci pensa poi Michieletto a mettere a terra il pallone del 15-8 finale.