Superlega 2021/2022: tutto facile per Civitanova, 3-0 a Milano

by Antonio Sepe

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Nel recupero della quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, la Cucine Lube Civitanova ottiene una comoda vittoria contro l’Allianz Milano. Nell’ultimo recupero della regular season tra due formazioni che giocheranno fra pochi giorni i Playoff, i cucinieri di Blengini s’impongono per 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) Nulla da fare per i meneghini di coach Piazza, che lottano ma devono arrendersi in tre set.

CRONACA – Primo set piuttosto equilibrato, in cui tuttavia la Lube è avanti nel punteggio sin dall’inizio ed ha in mano il pallino del gioco. Milano, trascinato da Romanò, non molla e tenta di restare in scia degli avversari fino alla fine. Al secondo set point, però, Civitanova trionfa per 25-22, mettendo in discesa la partita. Il copione della seconda frazione è piuttosto simile, con la differenza che i meneghini gettano la spugna un po’ prima. Dopo aver avuto per lunghi tratti tre o quattro lunghezze di ritardo, Milano abbassa la guardia e gli avversari volano addirittura sul +7. Alla fine sarà Garcia a chiudere il set, fissando lo score sul 25-19. Infine, finisce nelle mani di Civitanova anche un folle terzo parziale. I cucinieri, in svantaggio 1-3, conquistano ben 11 punti consecutivi, di fatto ipotecando la vittoria. In maniera altrettanto incredibile, però, Milano si riporta sul -1 con un parziale di 8 a 0 dal 5-14. Gli uomini di coach Piazza falliscono tuttavia l’aggancio e capitolano per 25-x pur avendoci provato fino alla fine.