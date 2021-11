Superlega 2021/2022: seconda vittoria di fila per Trento, Monza ko 3-1

by Antonio Sepe

Muro Itas Trentino, volley maschile - Foto Lega Pallavolo Serie A

Nella sfida valevole per la sesta giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, l’Itas Trentino sconfigge la Vero Volley Monza. Successo in rimonta per i padroni di casa, che trionfano con lo score di 3-1 (19-25, 25-16, 27-25, 25-23) e danno seguito al successo contro Ravenna. Scavalcato in classifica proprio il Monza, che subisce invece la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Lube Civitanova.

CRONACA – Primo set complicato per Trento, che crea poco e subisce tanto. Ciononostante gli ospiti non ne approfittano, restando avanti nel punteggio ma mancano l’allungo decisivo. Poco male perché i padroni di casa non riescono in alcun modo a ribaltare la situazione e finiscono per perdere il set per 25-19. La reazione tuttavia non tarda ad arrivare e nel secondo parziale si assiste ad un vero e proprio monologo di Trento. Lavia e Sbertoli brillano in avvio, mentre nella seconda parte è Lisinac a caricarsi la squadra sulle spalle fino al 25-16.

La terza frazione è quella che di fatto decide il match, indirizzandolo versi gli uomini di Lorenzetti. Avanti praticamente fin dall’inizio, Monza si porta sul 24-21 procurandosi tre set point. Da questo momento, però, tutto cambia. Trento inanella infatti un parziale di 6 a 1, annullando ben quattro palle set e prevalendo per 27-15. Merito anche al coach Lorenzetti per aver inserito Oreste Cavuto al posto di Pinali, una scelta che ha pagato eccome. Nel quarto set, infine, l’equilibrio regna sovrano. Per entrambe le squadre il massimo vantaggio corrisponde a +2, almeno fino a quando si entra nelle fasi finali. Trento si porta infatti sul 21-18 e poi sul 24-21. Solamente al terzo match point, però, Sbertoli e compagni possono festeggiare la vittoria.