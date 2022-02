Superlega 2021/2022: Civitanova e Trento vincono e convincono in trasferta

by Enrico Ricciulli

Esultanza Cucine Lube Civitanova, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

La Lube Civitanova e l’Itas Trentino vincono e convincono nella ventitreesima giornata della Superlega 2021/2022 di volley. Le due inseguitrici più accreditate di Perugia hanno espugnato rispettivamente in tre (26-28, 19-25, 23-25) ed in quattro set (25-23, 15-25, 17-25, 14-25) i campi di Taranto e Piacenza. Adesso la situazione in classifica vede le due formazioni sempre appaiate in classifica a quota quarantotto punti, tredici lunghezze sotto la capolista. Successo quasi mai in discussione quello dei marchigiani. Questi hanno faticato solamente durante il finale della prima frazione.

Qui hanno dovuto annullare anche un set point ma poi negli altri due parziali il livello è decisamente aumentato. I pugliesi non sono più riusciti ad attaccare con continuità ed i soliti Zaytsev e Simòn hanno costantemente respinto i tentativi ospiti di rientrare nel match. Non c’è stata tanta partita anche nella seconda sfida in questione. Dopo un primo set equilibrato andato dalla parte dei padroni di casa, infatti, l’incontro è scivolato via nettamente dalla parte della squadra ospite. Gli azzurri Michieletto e Lavia sono saliti in cattedra. Molto bene anche Lisinac ed il solito Kazinsky, autori di attacchi quasi mai intercettati dalla difesa piacentina. Questa ha provato a profondere il massimo sforzo all’inizio del quarto set ma alla fine anche qui la formazione ospite ha avuto vita facile.