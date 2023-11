Sporting-Monza oggi in tv: orario e diretta streaming sedicesimi Cev Cup maschile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Sporting CP Lisbona-Mint Vero Volley Monza, partita di andata dei sedicesimi di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Massimo Eccheli vanno subito a caccia dei tre punti in trasferta per iniziare con il piede giusto l’avventura nella terza competizione continentale per club. Dall’altra parte della rete c’è la compagine portoghese, che vuole strappare punti importanti davanti al proprio pubblico in vista del ritorno in Italia. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria nella gara di andata? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 23 novembre al Pavilhao Joao Rocha SCP di Lisbona, in Portogallo. Ad arbitrare la sfida saranno il turco Ismail Yildirim ed il lettone Ilja Minins. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Sporting-Monza della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Sporting-Monza della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 non godrà di copertura televisiva in Italia né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.