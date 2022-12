Siena-Trento in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Emma Villas Aubay Siena-Itas Trentino Trento, partita valevole per la prima giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. La neopromossa formazione toscana, fanalino di coda della classifica con 6 punti, torna sul campo di casa per provare a strappare qualche punto e guadagnare posizioni. Non sarà però affatto semplice. Dall’altra parte della rete ci sarà infatti la squadra di Angelo Lorenzetti, reduce dalla finale del Mondiale per club (persa contro Perugia), che vuole l’ottavo successo per accorciare sulla capolista Perugia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 18 dicembre al Palasport Mens Sana PalaEstra di Siena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Siena-Trento della Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Siena-Trento della Superlega 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.