Serie A1 volley maschile 2023/2024, Civitanova annulla 7 match point e vince al tie-break contro Piacenza

Domenica dedicata alla terza giornata per quanto riguarda la Serie A1 2023/2024 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova Marche è andata in scena un’altra splendida sfida tra due delle migliori compagini del campionato italiano. A pochi giorni dall finale di Supercoppa, vinta da Perugia, è di nuovo il tie-break a decidere una sfida interminabile con la Lube Civitanova che si prende una piccola rivincita e chiude 3-2 (20-25, 35-33, 25-21, 16-25, 22-20) dopo aver annullato addirittura sette match point nel tie-break. Il tutto, chiudendo invece alla prima occasione utile grazie a un muro di Chinenyeze. Straordinaria per la squdra di casa la prestazione di Lagumdzija, protagonista dal primo all’ultimo secondo di partita.

Procede spedita la marcia di Piacenza, che al termine di questa terza giornata non ha ancora perso un singolo set. Oggi a farne le spese è stata Catania, che si è dovuta arrendere 3-0 (25-17, 33-31, 25-17). Senza Yuri Romanò e Leal è compito di Fabrizio Gironi con i suoi 12 punti assistere il solito Lucarelli che ne mette a segno 14. Cade per la prima volta Modena, che dopo i successu su Milano e Verona si arrende in tre set fotocopia a Monza. 25-19, 25-19, 25-19 per la squadra di casa che ottiene la seconda vittoria in questo campionato.

Primo successo stagionale per Padova in uno scontro tra squadre fin qui ancora secco. Chi rimane a zero è invece Taranto, ancora sconfitta al tie-break sul filo di lana come già era accaduto lo scorso fine settimana nella trasferta di Trento. Quest’ultima si ripete anche in trasferta vincendo a Verona.