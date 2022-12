Semifinale Trento-Sada Cruzeiro in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Mondiale per Club maschile 2022 volley

Tutto pronto per Itas Trentino-Sada Cruzeiro, seconda semifinale del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. I ragazzi di Lorenzetti hanno sconfitto l’Itambé Minas in tre set nell’ultima sfida della fase a gironi, mentre i brasiliani hanno subito un ko contro Perugia. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 1.15 italiane della notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di volley maschile.

STREAMING E TV – La semifinale Trento-Sada Cruzeiro del Mondiale per Club 2022 di volley maschile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La partita sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Action e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.