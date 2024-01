Semifinale Trento-Monza in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza, semifinale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, dopo aver superato nettamente Verona, vogliono un altro successo per passare il turno e continuare a sognare. Dall’altra parte della rete ci sono i brianzoli di Massimo Eccheli, capaci di battere Civitanova ai quarti ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 16.00 di sabato 27 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale Trento-Monza della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile.

GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2024: IL TABELLONE COMPLETO

REGULAT SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La semifinale Trento-Monza della Coppa Italia Superlega 2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.