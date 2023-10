Preolimpico volley maschile, De Giorgi: “L’obiettivo era qualificarsi e non ci siamo riusciti, analizzeremo gli errori”

Il tecnico della nazionale italiana di volley De Giorgi ha analizzato la sconfitta per 3-2 contro il Brasile che ha pregiudicato la possibilità degli azzurri di volare alle Olimpiadi di Parigi 2024: “L’obiettivo era qualificarsi e non ci siamo riusciti. Siamo dispiaciuti perché dopo la lunga stagione che abbiamo avuto non abbiamo chiuso come dovevamo. Complimenti alle squadre che si sono qualificate, ma dobbiamo analizzare cosa non è andato. Abbiamo avuto troppi alti e bassi, ma abbiamo dato tutto in campo fino alla fine. Nel futuro prossimo non si giocheranno più questi tornei anche perché i ragazzi hanno bisogno di più pause per riposare. Metteremo tutto il nostro impegno nella VNL, il ranking potrebbe darci una mano nel qualificarci a Parigi”.