Piacenza-Milano in tv: data, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia maschile 2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Allianz Milano, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. I biancorossi di Anastasi, terzi nel campionato, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno di difendere il trofeo vinto nel 2023. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Roberto Piazza, reduci dalla netta vittoria contro Modena ed ora a caccia di un’altra grande prestazione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 3 gennaio al Pala Banca di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Piacenza-Milano della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

COPPA ITALIA SUPERLEGA 2024: IL TABELLONE COMPLETO

REGULAT SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Piacenza-Milano della Coppa Italia Superlega 2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.