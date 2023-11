Piacenza-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Gas Sales Bluenergy Piacenza-Farmitalia Catania, partita valevole per la terza giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, tornano sul campo di casa con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria stagionale e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione siciliana di Waldo Kantor, che vuole strappare punti importanti per rimanere lontani dalla zona retrocessione. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di domenica 5 novembre al Pala Banca di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Piacenza-Catania della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

CALENDARIO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Piacenza-Catania della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della Federazione internazionale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.