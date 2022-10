Perugia-Trento in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Supercoppa maschile 2022 volley

Tutto pronto per Sir Safety Susa Perugia-Itas Trentino Trento, semifinale della Del Monte Supercoppa 2022 di volley maschile. I Block Devils di Andrea Anastasi, vincitori della Coppa Italia 2022, hanno iniziato alla grande questa stagione e vogliono mettere in bacheca un altro trofeo. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione di Angelo Lorenzetti, che darà il tutto per tutto per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 di lunedì 31 ottobre al PalaPirastu di Cagliari. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Trento della Supercoppa maschile 2022 di volley.

STREAMING E TV – La semifinale Perugia-Trento della Supercoppa maschile 2022 di volley sarà visibile in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. La partita verrà trasmessa anche in differita tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play alle ore 12.30 di martedì 1 novembre. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.