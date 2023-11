Perugia-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Sir Susa Vim Perugia-Pallavolo Padova, partita valevole per la nona giornata di andata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo la vittoria in rimonta al tie-break contro Piacenza, scendono sul campo di casa per conquistare la sesta vittoria e conquistare momentaneamente la testa della classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i veneti di Jacopo Cuttini, reduci dal successo interno nel derby contro Verona e a caccia di una grande prestazione per provare a strappare qualche punto. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 22 novembre al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Padova della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – La partita Perugia-Padova della Superlega 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione internazionale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.