Perugia-Modena oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti Coppa Italia maschile 2024 volley

Tutto pronto per Sir Susa Vim Perugia-Valsa Group Modena, partita valevole per i quarti di finale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, secondi in campionato, vogliono vincere davanti al proprio pubblico per continuare a sognare la conquista del terzo trofeo stagionale. Dall’altra parte della rete c’è la formazione di Francesco Petrella, reduce da due pesanti sconfitte, va a caccia di una grande prestazione per riscattarsi. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 4 gennaio al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Modena della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Perugia-Modena della Coppa Italia Superlega 2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.