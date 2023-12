Monza-Atene oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Challenge Cup maschile 2024 volley

Sta per terminare l’attesa per Mint Vero Volley Monza-Panathinaikos Atene, partita di ritorno degli ottavi di finale della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 di volley. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver vinto l’andata al tie-break, vogliono vincere (con qualsiasi risultato) davanti al proprio pubblico per assicurarsi il passaggio del turno e continuare a sognare. Obiettivo vittoria anche per la compagine greca, che va a caccia dell’impresa in trasferta per ribaltare la situazione e rimanere in corsa per il titolo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 21 dicembre all’Arena di Monza, in Italia. Ad arbitrare la sfida il croato Tin Vedris e lo spagnolo Ruben Sanchez Rodriguez. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Monza-Atene della Cev Challenge Cup 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Monza-Atene della Cev Challenge Cup maschile 2023/2024 non godrà di copertura televisiva in Italia né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi alcuna emozione.