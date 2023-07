Mondiali Under 21 volley, Battocchio: “Siamo carichi e determinati, Bulgaria squadra tosta”

Nella giornata di domani la Nazionale under 21 maschile di volley affronterà la Bulgaria nella prima semifinale del Mondiale in Bahrein. Il tecnico dell’Italia Matteo Battocchio ha parlato così alla vigilia della sfida: ”

“Abbiamo dimostrato di avere 12 giocatori, ognuno con le proprie peculiarità, in grado di supportare la squadra. Durante un Mondiale possono capitare cose particolari, noi siamo stati i primi a partire con una difficoltà, ed è fondamentale che tutti siano pronti ad affrontare le diverse situazioni. Il percorso che abbiamo compiuto nella seconda fase evidenzia in modo importante questo aspetto”. “La seconda fase – prosegue il tecnico degli azzurrini – ha aumentato le nostre consapevolezze: in questo Mondiale ci sono avversari molto forti, ma abbiamo dimostrato che anche noi siamo molto forti. Sappiamo inoltre che alcune cose vanno come noi le facciamo andare, e questa è una consapevolezza importante nel bene e nel male. Ora siamo carichi, determinati e su di giri. Siamo un bel gruppo stiamo crescendo gara dopo gara e abbiamo voglia di affrontare le prossime partite. “La Bulgaria è una squadra molto tosta- Durante le amichevoli che abbiamo giocato a Milano ci hanno messo in difficoltà anche se non avevano il gruppo al completo. E’ una squadra che tira forte, che gioca bene ed è una delle due grandi favorite per la vittoria del Mondiale insieme all’Iran. Sarà una battaglia, ma è anche una semifinale dei Campionati del Mondo ed è normale che sia così”.