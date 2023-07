Mondiali U21 volley maschile 2023: buona la prima per l’Italia, battuto il Messico 3-0

È cominciata con una vittoria l’avventura dell’Italia nei Mondiali U21 di volley maschile 2023, in programma da venerdì 7 a domenica 16 luglio in Bahrein. Inseriti nella Pool B, gli azzurrini di coach Matteo Battocchio hanno debuttato nella rassegna iridata di categoria con una comoda vittoria ai danni del Messico, maturata con il punteggio di 3-0 (28-26, 25-14, 25-16). Era fondamentale conquistare subito una vittoria per iniziare con il piede giusto quest’esperienza e l’Italia l’ha fatto, domando l’ostica formazione messicana, che di fatto ha opposto resistenza solamente nel primo parziale. Per l’Italia, vincitrice dell’ultima edizione, il prossimo impegno sarà contro l’Egitto nella giornata di sabato 8 luglio.

