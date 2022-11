Modena-Verona in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Valsa Group Modena-WithU Verona, partita valida per la nona giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I Canarini di Andrea Giani, sesti in classifica a quota 14 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria stagionale e trovare maggiore continuità di risultati. Non sarà però affatto semplice superare gli uomini di Rado Stoytchev. Gli scaligeri, terzi sempre con 14 punti ma con una vittoria in più ed una partita in meno giocata, vogliono infatti confermare l’ottimo avvio di stagione. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 novembre al PalaSport G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Modena-Verona della Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Modena-Verona della Superlega 2022/2023 sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale.. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.