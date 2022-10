Modena-Trento in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Valsa Group Modena-Itas Trentino Trento, partita valevole per l’undicesima giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. Gli uomini di Andrea Giani vanno a caccia di una vittoria pesante davanti al proprio pubblico nel big match anticipato di oltre un mese per rilanciarsi in classifica. I Canarini sono infatti solo noni con un bilancio di una vittoria e tre sconfitte e hanno dunque bisogno di punti. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Angelo Lorenzetti, che sembra iniziare a trovare il ritmo giusto dopo le difficoltà iniziali ed è ora sesta in classifica con due vittorie e tre sconfitte. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 26 ottobre al PalaSport G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Modena-Trento della Superlega 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Modena-Trento della Superlega 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.