Modena-Trento in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

Tutto pronto per Valsa Group Modena-Itas Trentino, partita valevole per i quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2022/2023 di volley maschile. Grande attesa per la sfida dei quarti sulla carta più equilibrata. Da una parte ci sono infatti i Canarini di Andrea Giani, che ha trovato più costanza, riuscendo a chiudere la prima metà di stagione al terzo posto. Dall’altra parte della rete ci saranno gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno chiuso l’andata al sesto posto ma con lo stesso numero di vittorie di Modena ed un solo punto in meno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla Final Four? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 28 dicembre al PalaSport G. Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Modena-Trento della Coppa Italia maschile 2022/2023.

STREAMING E TV – La partita Modena-Trento della Coppa Italia maschile 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.