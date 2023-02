Modena, Ngapeth sospeso sette giorni: “Non rilasceremo ulteriori dichiarazioni”

“La società Modena Volley comunica che l’atleta Earvin Ngapeth non sarà a referto nella gara di domenica 5 marzo p.v. contro Monza, in seguito al provvedimento disciplinare emesso nella giornata di ieri da parte del Tribunale Federale FIPAV relativo all’esposto depositato il 22 luglio u.s. dal tesserato Dragan Travica”. Così in una nota il club emiliano di Superlega. “La sospensione avrà durata di sette giorni con decorrenza dal 27 febbraio 2023 e così Earvin Ngapeth sarà regolarmente presente in campo nella gara di semifinale di Coppa CEV del 8 Marzo p.v. – prosegue il comunicato – Nel rispetto del provvedimento la società e il giocatore, patrocinato dall’avvocato Benazzi Piani del Foro di Modena, comunicano che non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda”