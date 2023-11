LIVE – Verona-Monza 20-25, 25-23, 22-25, 14-14: Superlega 2023/2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Rana Verona-Mint Vero Volley Monza, anticipo della quinta giornata della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev, dopo la netta sconfitta incassata contro Trento, tornano sul campo di casa per rialzare la testa e conquistare punti importanti, ma serve una grande prestazione. Dall’altra parte della rete ci sono, infatti, i brianzoli di Massimo Eccheli, reduce dalla bella vittoria in tre set a Modena e a caccia di un altro successo in trasferta. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 8 novembre al Pala Agsm AIM di Verona. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Verona-Monza della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

VERONA – MONZA 1-2 (20-25, 25-23, 22-25, 14-14)

QUARTO SET – Amin con un super mani fuori. 14-13 Verona.

QUARTO SET – 10-10 regna l’equilibrio.

QUARTO SET – Ancora un muro di Tkahashi. Avanti Verona. 5-4

QUARTO SET – Gzodarov mura Galassi!! 4-4

QUARTO SET – Inizia il quarto set.

TERZO SET – GALASSI!!!!!! SET VINTO IN RIMONTA DA MONZA.

TERZO SET – Sani sulla rete in battuta. Ora il set point è di Monza.

TERZO SET – Gzodarov grande muro. 20-20

TERZO SET – Galassi!!! 16-16 Monza.

TERZO SET – Takahashi altro grande muro. Accorcia ancora Monza. 16-13

TERZO SET – Marr in palleggio trova un grande angolo. 16-12

TERZO SET – Grande primo tempo di Sini. 14-9

TERZO SET – Prova ad allungare Verona. 12-7

TERZO SET – Grande muro di Anzani. 3-3.

TERZO SET – INIZIA IL TERZO SET

SECONDO SET – PAREGGIO CHE ARRIVA ORA!!!

SECONDO SET – Marr sventa il primo set point per Verona.

SECONDO SET – Buone mani fuori di Sani. Avanti Monza. 13-15

SECONDO SET – Grande pipe di Sani. 11-11

SECONDO SET – Ancora Sani. 4-7.

SECONDO SET – Grande parallela interna di Sani. 4-6 Verona.

SECONDO SET – Terzo muro della partita di Cortesia. 4-6 Verona.

PRIMO SET – PRIMO SET AL MONZA!!

PRIMO SET – Verona cerca di rientrare in partita. Grande muro di Cortesia.

PRIMO SET – Risponde con un grande muro Cortesia. 14-17

PRIMO SET – Altro grande muro di Tagashy. 13-17

PRIMO SET – Di Martino firma il sorpasso. 13-14

PRIMO SET – Grande primo tempo di Galassi. 11-12

PRIMO SET – Regna l’equilibrio. 9-11 per Monza.

PRIMO SET – Inizia il match!

20.30 Fra poco le due squadre entreranno in campo!