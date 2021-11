LIVE – Taranto-Padova 3-0 (25-22, 25-21, 25-20): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Il muro di Taranto, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

La diretta testuale di Gioiella Prisma Taranto-Kioene Padova, anticipo della sesta giornata di andata del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. La neopromossa formazione tarantina va a caccia di punti contro i veneti, al rientro dal turno di riposo dopo la bella vittoria in casa di Trento. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 13 novembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

TARANTO – PADOVA 3-0 (25-22, 25-21, 25-20)

_______________________________________________________________________

LA CRONACA DELLA PARTITA

19.50 – Termina qui dunque anche la nostra diretta testuale, grazie per averci seguito.

TERZO SET E MATCH TARANTO! Un’invasione a rete dei padovani regala a Taranto la vittoria, la prima in casa: 25-20

TERZO SET – Out l’attacco tarantino, altro set point annullato: 24-20

TERZO SET – Errore in attacco di Weber, Padova chiede video-check ma la palla è out: 24-19

TERZO SET – Alletti a segno, cambio-palla importantissimo per Taranto: 23-19

TERZO SET – Weber attacca out, ma Alletti con fair play ammette il tocco a muro: 22-19

TERZO SET – Altri due ace di Bottolo! 22-18

TERZO SET – Ace di Bottolo! I veneti non mollano: 22-16

TERZO SET – Out l’attacco di Sabbi, Di Pinto si gioca il challenge ma il tocco a muro non c’è: 22-15

TERZO SET – Sabbi non trova il campo, time-out Taranto: 22-14

TERZO SET – Out l’attacco di Petrov: 21-10

TERZO SET – Muro vincente di Padova: 19-9

TERZO SET – Petrov a segno: 18-8

TERZO SET – Altro Punto Padova, Di Pinto non vuole rischiare e chiama tempo: 17-7

TERZO SET – Petrov passa in diagonale da posto quattro, Padova prova a rendere meno impietoso il risultato: 17-5

TERZO SET – Primo tempo vincente di Crosato: 15-4

TERZO SET – Il servizio finisce fuori, si interrompe il turno di Randazzo: 14-3

TERZO SET – Altro ace di Randazzo! 13-2

TERZO SET – Ace di Randazzo! 12-2

TERZO SET – Joao Rafael a segno e time-out Padova: 10-2

TERZO SET – Schiro attacca out, Padova in crisi nera: 9-2

TERZO SET – C’è il tocco del muro veneto, break di Taranto: 6-1

TERZO SET – Lungo il servizio di Vitelli, Padova molto fallosa dai nove metri (15 errori): 4-1

TERZO SET – Murato Bottolo! Subito un time-out per Padova: 3-0

TERZO SET – Primo punto a Taranto, cartellino giallo a Bottolo per proteste sul “pan cake” di Di Martino: 1-0

SECONDO SET TARANTO – Il servizio di Vitelli si ferma in rete e i padroni di casa si assicurano un punto: 25-21

SECONDO SET – Primo tempo di Alletti: 24-20

SECONDO SET – Muro di Vitelli su Sabbi, Di Pinto ferma tutto: 22-19

SECONDO SET – Out il servizio di Padova: 22-16

SECONDO SET – Ace di Padova, Di Pinto non vuole rischiare e ferma tutto: 19-14

SECONDO SET – Taranto in pieno controllo: 19-12

SECONDO SET – Padova prova a rilanciarsi: 17-11

SECONDO SET – Primo tempo vincente di Alletti: 14-9

SECONDO SET – Altro errore in attacco dei veneti, non c’è tocco a muro e Padova derma tutto: 12-7

SECONDO SET – Ancora un errore in attacco di Weber, entra Schiro al suo posto: 11-6

SECONDO SET – Quasi ace di Taranto, Di Martino ne approfitta sottorete: 9-5

SECONDO SET – Difesa clamorosa di Laurenzano! Il libero di Taranto si lancia oltre le balaustre e travolge il tavolo degli analisti, motivo per cui l’arbitro fa ripetere l’azione

SECONDO SET – Pipe di Loeppky: 7-4

SECONDO SET – Primo tempo di Alletti e Taranto prova a scappar via: 5-2

SECONDO SET – Bottolo regala il primo punto ai veneti: 2-1

SECONDO SET – Primo punto a Taranto: 1-0

PRIMO SET TARANTO – Sabbi mette a terra il punto che regala il primo parziale ai padroni di casa: 25-22

PRIMO SET – Murato Bottolo, primo set point Taranto: 24-21

PRIMO SET – Nuovo allungo di Taranto, time-out Padova: 23-20

PRIMO SET – Loeppky di potenza mette a terra il suo primo punto: 21-20

PRIMO SET – Ace di Bottolo! 19-18

PRIMO SET – Muro vincente di Bottolo sul pallonetto di Sabbi: 19-17

PRIMO SET – Falaschi smarca bene Sabbi, che passa in diagonale: 18-15

PRIMO SET – Errore in attacco di Taranto, Vincenzo Di Pinto chiama un altro time-out: 16-15

PRIMO SET – Lungolinea di Bottolo: 16-14

PRIMO SET – Il servizio di Sabbi finisce in rete: 15-12

PRIMO SET – Coach Di Pinto chiama time-out e chiede di verificare il punteggio, il tabellone segnava 14-11 ma mancava un punto di Taranto: 15-11

PRIMO SET – Ace di Sabbi! Taranto torna a +2: 13-11

PRIMO SET – Invasione a rete di Taranto, nuova parità: 11-11

PRIMO SET – Pipe vincente di Joao Rafael: 11-10

PRIMO SET – Errore al servizio di Taranto, Padova ringrazia: 9-8

PRIMO SET – Lungo l’attacco di Weber, sorpasso dei padroni di casa: 7-6

PRIMO SET – Taranto aggancia gli avversari: 6-6

PRIMO SET – Scambio lungo chiuso dal pallonetto di Weber: 4-6

PRIMO SET – Primo tempo vincente di Vitelli: 3-5

PRIMO SET – Punto a Taranto ed è parità: 2-2

PRIMO SET – Primo punto a Padova: 0-1

17.58 – Presentazione dei sestetti, ancora pochi minuti al via

17.55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Taranto-Padova