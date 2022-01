LIVE – Istanbul-Perugia 0-3 (24-26, 25-27, 22-25): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Il muro di Perugia, Superlega 2021/2022 - Foto BENDA/Legavolley

La diretta testuale di Fenerbahce HDI Istanbul-Sir Sicoma Monini Perugia, sfida valevole per la terza giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di volley maschile. I Block Devils di Grbic vogliono altri tre punti contro la formazione turca per consolidare il primo posto nel girone. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 italiane di mercoledì 12 gennaio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO?

CALENDARIO POOL E: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

AGGIORNA LA DIRETTA

ISTANBUL – PERUGIA 0-3 (24-26, 25-27, 22-25)

____________________________________________________________________

LA CRONACA DEL MATCH

GAME, SET, MATCH PERUGIA! La Sir Sicoma trionfa 3-0 ed ottiene un’altra vittoria in Champions League!

TERZO SET – Due match point Perugia. 22-24

TERZO SET – I Block Devils spingono sull’acceleratore. Obiettivo archiviare la pratica al più presto. 18-22

TERZO SET – +2 Perugia, a cinque lunghezze dalla vittoria. 18-20

TERZO SET – Muro vincente del sorprendente Ter Horst. 11-14

TERZO SET – Nonostante le assenze, Perugia se la sta cavando egregiamente. Merito delle prestazioni dei singoli, come l’ottimo Travica. 10-12

TERZO SET – Il punto del 4-4 porta la firma del solito Leon.

TERZO SET – Al via il terzo parziale. Perugia vuole chiudere i giochi, ma non sarà una passeggiata. 2-1

SECONDO SET PERUGIA! I Block Devils di Grbic rischiano ma se la cavano per 27-25.

SECONDO SET – Fenerbache annulla il primo e poi anche il secondo. 25-25

SECONDO SET – Set point Perugia. 23-24

SECONDO SET – Due ace consecutivi per Leon, sempre più leader della Sir Safety. 16-17

SECONDO SET – Tre punti di fila per i Block Devils, che recuperano lo svantaggio e ristabiliscono la parità. 15-15

SECONDO SET – Problema alla gamba per il centrale di Perugia, Russo. Non una notizia positiva per la squadra di Grbic. 11-10

SECONDO SET – Per il momento regna la parità, nonostante i pronostici della vigilia facessero pensare ad altro. 8-8

SECONDO SET – Al via la seconda frazione. Perugia chiamata ad essere meno fallosa ed a migliorare il rendimento in ricezione.

PRIMO SET PERUGIA! – Tre punti di fila per i Block Devils, trascinati dal solito Leon, che si aggiudicano il parziale per 26-24.

PRIMO SET – Set point Fenerbache. 24-23

PRIMO SET – Bella reazione degli uomini di Grbic, che si riportano sul 20-20 dopo esser stati a -4. Finale di set incandescente.

PRIMO SET – Parziale di 8-2 in favore della formazione turca. In difficoltà Perugia. 16-13

PRIMO SET – La squadra di casa rimedia a qualche errore di troppo in battuta e ristabilisce la parità. 11-11

PRIMO SET – Tre punti di fila per Perugia, che prova ad allungare. 8-11

PRIMO SET – Avvio piuttosto equilibrato. 7-7

PRIMO SET – Leon prova a caricarsi sulle spalle i suoi fin da subito. 2-3

PRIMO SET – Il primo punto è per la compagine turca. 1-0

17.30 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it e benvenuti alla diretta testuale di Istanbul-Perugia. Tra pochissimo si parte.