LIVE – Galatasaray-Scandicci: andata sedicesimi Cev Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Galatasaray HDI Sigorta Istanbul-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole come gara di andata dei sedicesimi di finale della Cev Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Massimo Barbolini, seconde nel campionato italiano, scendono in campo per la prima volta nella seconda competizione continentale riservata ai club. Le toscane volano in Turchia per conquistare subito tre punti importanti in ottica passaggio del turno. La formazione turca invece cercherà di sfruttare il campo di casa per vincere in vista del ritorno in trasferta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 italiane di mercoledì 14 dicembre al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live di Galatasaray-Scandicci della Cev Cup femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

GALATASARY – SCANDICCI (inizia alle 18.30)

