LIVE – Civitanova-Trento 1-1 (20-25, 25-20, 0-0): Superlega 2021/2022 volley in DIRETTA

by Deborah Sartori

Dzavoronok (Vero Volley Monza) contro il muro di Civitanova - Foto Lega Pallavolo Serie A

La diretta testuale di Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino, recupero della terza giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile. I cucinieri di Blengini vogliono altri tre punti per avvicinare la capolista Perugia, ma dovranno vedersela con la forte squadra di Lorenzetti. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

CIVITANOVA – TRENTO 1-1 (20-25, 25-20, 0-0)

______________________________________________________

SECONDO SET CIVITANOVA – Finisce in rete il servizio di Trento e la Lube pareggia i conti: 25-20

SECONDO SET – Yant di potenza passa sopra il muro a tre: 23-19

SECONDO SET – Yant serve in rete, annullato il primo set ball: 24-20

SECONDO SET – Michieletto attacca out, Lorenzetti chiama challenge ma non c’è tocco a muro: 21-18

SECONDO SET – Trento accorcia e Blengini non vuole rischiare, time-out Lube: 18-16

SECONDO SET – De Cecco dai nove metri spara fuori, Trento ringrazia: 18-14

SECONDO SET – Kazynski passa in parallela, Trento prova a reagire: 14-11

SECONDO SET – Mani-fuori di Zaytsev: 10-9

SECONDO SET – Zaytsev attacca fuori, Blengini chiede il challenge ma la palla è fuori: 7-7

SECONDO SET – La Lube incrementa: 7-3

SECONDO SET – Parallela di Zaytsev a segno: 5-3

SECONDO SET – Muro vincente di Trento, che prova a recuperare: 4-2

SECONDO SET – Mani fuori di Lucarelli, time-out Trento: 4-0

SECONDO SET – Primo punto alla Lube: 1-0

PRIMO SET TRENTO – Sbertoli di seconda intenzione chiude la prima frazione: 20-25

PRIMO SET – Out il servizio di Yant, Blengini chiama tempo: 19-24

PRIMO SET – De Cecco sorprende la difesa trentina: 17-21

PRIMO SET – Murato anche Zaytsev: 16-19

PRIMO SET – Monster block Trento su Yant: 16-18

PRIMO SET – Parallela vincente di Lavia: 14-14

PRIMO SET – Zaytsev di potenza in diagonale: 13-12

PRIMO SET – Yant passa in diagonale da posto quattro al secondo tentativo: 10-8

PRIMO SET – Michieletto supera il muro a tre della Lube, parità: 6-6

PRIMO SET – Ace di Zaytsev e time-out Trento: 5-2

PRIMO SET – Pipe vincente di Michieletto dopo due grandi difese di De Cecco: 2-1

PRIMO SET – Primo punto per la Lube: 1-0

20.25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Civitanova-Trento, ancora pochi minuti al via