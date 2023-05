Kedzierzyn Kozle-Jastrzebski in tv: data, orario e diretta streaming finale Champions League maschile 2023 volley

Tutto pronto per Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle-Jastrzebski Wegiel, finale della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. Derby polacco nella gara secca che assegnerà il titolo della massima competizione continentale per club. Gli uomini di Tuomas Sammelvuo, che hanno battuto in semifinale Perugia, vanno a caccia del successo per confermare il titolo delle ultime due stagioni. Non sarà però scontato battere la formazione di Marcelo Mendez, che in semifinale ha superato l’Halkbank Ankara. Si preannuncia grande battaglia: chi vincerà la partita solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 20 maggio al Pala Alpitour di Torino, in Italia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la Super Final della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile.

STREAMING E TV – La finale Kedzierzyn Kozle-Jastrzebski della Cev Champions League 2022/2023 di volley maschile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery +, ma anche in diretta tv su Eurosport 2 (canale visibile anche per gli abbonati Sky, Dazn e TimVision). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.