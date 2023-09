Italia-Svizzera 3-0, De Giorgi: “Non una partita facile, occasione per inserire due centrali nel sestetto”

L’Italvolley vince e convince agli Europei di pallavolo maschili 2023. Giannelli e compagni hanno battuto in tre set la Svizzera, (25-19, 25-23, 25-15), al PalaRossini di Ancona nel match valido per la quarta giornata del campionato Europeo. Quarta vittoria su quattro a disposizione senza perdere nemmeno un set per i ragazzi di De Giorgi, che domani, mercoledì 6 settembre alle 21, si giocheranno il primato nel girone con la Germania. Ecco le parole del ct: “Oggi è stata una buona opportunità per inserire due centrali all’interno del sestetto per dare campo e gioco vero anche a loro che non hanno avuto molto spazio, specie con Giannelli. La Svizzera non ha grande caratura ma è una squadra che gioca e se noi caliamo come nel secondo set ci mettono in difficoltà. Non è stata una partita facile. Ci stiamo abituando a quel passaggio in cui gli avversari ti considerano un punto di riferimento e qualsiasi squadra ha il braccio libero”.

Anche Yuri Romanò ha commentato il successo: “L’obiettivo era vincere 3-0 e quindi bene. In alcuni tratti di gioco siamo stati un pò macchinosi, si poteva fare meglio ma siamo soddisfatti del risultato. Il gruppo è formato da 14 elementi validi, e chiunque quando chiamato in causa ha sempre dimostrato di essere di aiuto alla squadra. Quando ci sarà bisogno sappiamo di poter contare su tutti”.

“Era il risultato che volevamo ottenere, sapevamo di essere favoriti sulla carta ma sapevamo di dover giocare a pallavolo. Sono contento, ora ci concentriamo sull’ultima gara del girone. Mosca e Sanguinetti sono stati bravi, era la prima volta per loro all’Europeo, non era semplice. La Germania è una buona squadra con campioni che da anni giocano partite così, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco”, le parole di Simone Giannelli.

“Oggi era una partita tosta – afferma Daniele Lavia – la Svizzera gioca una buona pallavolo e ci ha messo sotto in alcune situazioni. Potevamo fare qualcosa in più ma siamo stati bravi a portare a casa la partita. Grazie al pubblico che ci ha semrpe sostenuto. La Germania, squadra fisica e tecnica, è una squadra difficile da affrontare, ora inizia il bello, dobbiamo alzare l’asticella”.