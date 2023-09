Italia-Francia 3-0, Giannelli: “Bravi a chiudere in tre set, con la Polonia sarà durissima”

“Una partita perfetta? Di perfetto non c’è niente, ci siamo incastrati con un brivido alla fine del terzo set, ma siamo stati bravissimi a chiudere”. Queste le parole del capitano dell’Italvolley, Simone Giannelli, ai microfoni di Raisport dopo la vittoria per 3-0 contro la Francia nella semifinale degli Europei. Sulla presenza di Mattarella: “Lo ringrazio perché ci verrà a vedere e speriamo di offrirgli uno spettacolo come quello di stasera, mostreremo l’orgoglio di portare la maglia azzurra”. Sulla Polonia, che sarà l’avversaria in finale come ai Mondiali 2022: “Il passato è passato, mi interessa davvero poco. Loro sono una squadra pazzesca e ci sarà da soffrire e da giocare con la testa”.